Wir haben uns untergehakt. Andrea Nahles

Bis Mitte Dezember will die SPD klären, wie konkret sich der Stil in der Bundesregierung ändert und welche Projekte genau noch umgesetzt werden müssten. Näheres zu dem "Fahrplan", den Nahles vor einer Woche nach der Hessen-Pleite angekündigt hatte, gab es heute nicht. Auch sonst scheint im Willy-Brandt-Haus irgendwie alles gut erst einmal: Sonderparteitag in der SPD, um über das vorzeitige Ende der Koalition zu diskutieren und eventuell die Parteivorsitzende Nahles abzulösen? "Die Mehrheit im Bundesvorstand hat das abgelehnt", sagt Nahles. Ende der GroKo? "War heute kein Thema", so Nahles. Und geht GroKo noch, wenn die CDU einen neuen Vorsitz hat? "Wir machen unsere Entscheidung nicht davon abhängig, was in der CDU passiert."