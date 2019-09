Das Gesetz muss noch durch das Oberhaus. Dort versuchten Johnsons Anhänger in der Nacht zunächst, es durch Verfahrens-Tricks zu verschleppen – gaben ihren Widerstand dann aber auf. Am Donnerstagmorgen stimmte das House of Lords dafür, das Gesetz bis spätestens Montag passieren zu lassen. Tatsächlich herrscht enormer Zeitdruck, weil Johnson das Parlament ab kommender Woche in Zwangspause schicken will – bis zum 14. Oktober, gut zwei Wochen vor dem bisher aktuellen Brexit-Datum. Was den Sinneswandel in Johnsons Reihen ausgelöst hat, war zunächst unklar. Tatsächlich ist die Regierung aber auf die Unterstützung der Opposition angewiesen, wenn sie ihr Ziel Neuwahlen erreichen will.