Der BER soll jeden Morgen erst um sechs Uhr die Landebahnen frei geben. Vereinbart war bisher 5:30 Uhr, in Ausnahmefällen 5 Uhr, diese eine Stunde Nachtruhe geht auf Kosten der Rentabilität. Berlin will immerhin einen kürzeren Flugbetrieb in Erwägung ziehen, schließlich wohnen auch Tausende Berliner in Flughafennähe.