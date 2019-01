Betrachtet man die Situation von hier aus, sieht die Sache ein wenig anders aus. Denn zunächst haben es die Exporteure von Stahl - also Konzerne wie ArcelorMittal aus Luxemburg, Thyssenkrupp und Salzgitter - zwar schwerer, ihren Stahl in die USA zu verkaufen. Allerdings liegt Deutschland in der Rangfolge der Stahlexporteure in die USA nur auf Platz 8. Zum Vergleich: Kanada und Brasilien exportieren zusammen 30 Prozent des in den USA benötigten Stahls. Deutschland nur 3,7 Prozent. So hört man aus einigen Unternehmen hierzulande zwar nicht offiziell, aber hinter vorgehaltener Hand, dass ein abgebremstes Stahlgeschäft mit den USA sich nicht lebensbedrohlich auswirken werde - der Anteil sei vergleichsweise gering.