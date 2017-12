Das rächt sich heute. Trotz eines Aufholprogramms unter Marokkos König Mohammed VI, trotz sofortiger Reaktion des Monarchen und seiner Regierung auf den Tod Fikris, bekommt der Staat die Unruhen nicht in den Griff. Im Sommer 2017 ließ der König die Polizei hart durchgreifen. Über 300 Mitglieder der Oppositionsbewegung Hirak wurden verhaftet. Die meisten sind immer noch hinter Gittern. Einige sind schon zu hohen Haftstrafen - bis zu 20 Jahren - verurteilt worden.

In Al Hoceima hatten wir einen Termin mit Silya Ziani. Die junge Sängerin, ein Star in Marokko, war die einzige Frau unter den verhafteten Hirak Anhängern. Beamte in Zivil hatten sie während des heiligen Ramadan Monats zu Hause festgenommen und nach Casablanca transportiert. Dort saß sie in Isolierungshaft und hat stark gelitten. Ende Juli ist sie von König Mohammed VI begnadigt und wieder auf freien Fuß gesetzt worden.