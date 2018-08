Japan leidet unter lebensbedrohlicher Hitze. Quelle: kyodo/dpa

Japan ächzt unter einer gefährlichen Hitzewelle. Die nationale Wetterbehörde warnte die Bevölkerung in vielen Teilen der Insel vor einer "lebensbedrohlichen" Lage. Allein am Mittwoch starben acht Menschen, mehr als 2.000 mussten in Krankenhäusern wegen Hitzschlags behandelt werden, wie lokale Medien meldeten.



Seit letzter Woche sind etwa zwei Dutzend Menschen in Folge der Hitze mit Temperaturen bis fast 40 Grad gestorben. In Tokio werden derzeit Temperaturen von rund 35 Grad erreicht.