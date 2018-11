Wieder Opfer unter Zivilisten in Ost-Ghuta. Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Trotz der Forderung des UN-Sicherheitsrates nach einer Waffenruhe sind in Syrien bei Angriffen auf Ost-Ghuta erneut zehn Menschen getötet worden. Das berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Unter den Toten seien drei Kinder. Damit sind in Ost-Ghuta seit Beginn der jüngsten Angriffswelle vor acht Tagen mehr als 500 Zivilisten getötet worden. Ost-Ghuta ist eines der letzten Gebiete Syriens in Rebellenhand. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Samstag eine Waffenruhe gefordert.