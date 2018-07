Sicherheitskräfte in Kabul (Archiv). Quelle: Rahmat Alizadah/XinHua/dpa

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Ministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe sich vor dem Ministerium für Ländliche Entwicklung in die Luft gesprengt, als die Mitarbeiter das Gebäude verließen. Das sagte ein Polizeisprecher.



Zunächst reklamierte keine Gruppe den Anschlag für sich. Erst am 11. Juni hatte ein Selbstmordanschlag vor demselben Ministerium 13 Menschen getötet.