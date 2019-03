"Gelbwesten"-Demonstranten errichten Barrikaden in Paris.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Bei Protesten der "Gelbwesten" ist es in Paris wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Vor allem auf den Champs-Elysees und rund um den Triumphbogen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.



"Es besteht kein Zweifel, dass sie zu Gewalt aufrufen und in Paris Chaos säen", reagierte Innenminister Christophe Castaner. Es ist das 18. Wochenende in Folge, an dem die Bewegung gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron demonstriert.