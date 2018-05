Busunglück in Peru. Quelle: Cortesía/Agentur Andina/dpa

Bei einem Busunglück im Süden Perus sind nach Medienberichten mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Linienbus stürzte von der Küstenstraße Panamericana nahe der Stadt Camana im Departement Arequipa 200 Meter in die Tiefe.



Die Panamericana verbindet über Tausende Kilometer Süden und Norden im amerikanischen Doppelkontinent. An mehreren Etappen in Peru führt sie an einer bergigen Küstenregion am Pazifik entlang. Viele Überlandstraßen in Peru sind in einem sehr schlechten Zustand.