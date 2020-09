Training der Handballer

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Für Deutschland steht bei der Handball-EM das zweite Schlüsselspiel an. Nach der Vorrunden-Niederlage gegen Spanien muss das Team das Duell mit Kroatien am Abend gewinnen, um die Chance auf das Halbfinal-Ticket zu wahren.



"Das wird eine intensive und heiße Partie", sagte Bundestrainer Christian Prokop. In der Vergangenheit gab es zwischen beiden Teams oft spannende Partien. Bei der EM-Premiere 1994 verliert Deutschland in der Vorrunde knapp mit 22:24 gegen Kroatien und fliegt vorzeitig aus dem Turnier.