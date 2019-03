Maas im EU-Ausbildungscamp in Mali.

Quelle: Michael Fischer/dpa

Außenminister Heiko Maas ist wegen einer Panne an seinem Regierungsflieger im afrikanischen Mali gestrandet. Die Maschine vom Typ A319 konnte ihn nicht wie geplant von der malischen Hauptstadt Bamako zurück nach Berlin bringen.



Ein Luftwaffensprecher sagte, es sei ein Hydraulikleck in einer Größenordnung an der Maschine festgestellt worden, die "außerhalb der Toleranzgrenze" liege. Eine Ersatzmaschine vom Typ A340 wird nun am Freitagmorgen am Flughafen Köln/Bonn starten, um Maas abzuholen.