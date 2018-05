Giftgas-Raketen in Syrien. Quelle: Organisation Syrians for Truth and Justice/dpa

Bei mutmaßlichen Giftgas-Angriffen in Syrien soll auch Material einer deutschen Firma benutzt worden sein. Die Firma Krempel zeigte sich "entsetzt" über Bilder von angeblichen Giftgas-Raketen der syrischen Armee, die mit Material des Unternehmens gebaut wurden.



Bilder der Raketen zeigen das Firmen-Logo und "Made in Germany". Der Krempel-Sprecher erklärte, es handele sich um Pressspan, das zur Isolierung in Elektromotoren eingebaut werde. Die Firma liefert es auch an Händler in Iran.