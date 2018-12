Die Verhandler der EVG und der Deutschen Bahn.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben ihre Tarifverhandlungen erneut unterbrochen. Sie würden heute fortgesetzt, teilten Sprecher beider Seiten mit. Zuletzt hatten die Bahn und die Gewerkschaft um einen Kompromiss bei der Lohnerhöhung gerungen.



Die Bahn hatte am vorigen Wochenende eine Einkommenserhöhung in zwei Stufen bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten angeboten. Am Mittwoch kam ein neues Angebot, dessen Details zunächst nicht bekannt wurden.