Komponist und Produzent Moses Pelham.

Quelle: Uli Deck/dpa

Der Streit zwischen dem Musikproduzenten Moses Pelham und der Band Kraftwerk um einen Zwei-Sekunden-Rhythmus bleibt vertrackt. In der vierten Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH) zeichnete sich zwar ab, dass Pelham den Kraftwerk-Beat wohl 1997 ungefragt kopieren und unter einen Song legen durfte.



Laut BGH gab es aber ab 2002 eine neue Rechtslage. Offen blieb, ob von da an hergestellte Tonträger trotzdem vertrieben werden dürfen. Das Urteil soll erst in den kommenden Wochen bis Monaten verkündet werden.