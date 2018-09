Der US-Kongress hat erneut einen «Shutdown» verhindert. Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Der Kongress in Washington hat ein weiteres Mal kurz vor Ablauf einer Frist eine Schließung der US-Regierung verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat einem Gesetz zu, das die Bundesregierung bis zum 19. Januar 2018 weiter finanzieren wird. In beiden Kongresskammern haben die Republikaner eine Mehrheit.



Am 8. Dezember hatte der Kongress die bis zum 22. Dezember reichende Überbrückung vereinbart. Nach dem 19. Januar wird nun eine längerfristige Einigung angestrebt.