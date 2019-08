Wanda Vazquez (l) bei ihrer Vereidigung.

Quelle: Dennis M. Rivera Pichardo/AP/dpa

Zum zweiten Mal in fünf Tagen hat Puerto Rico einen neuen Gouverneur bekommen. Die bisherige Justizministerin Wanda Vazquez legte am Mittwoch den Amtseid als neue Regierungschefin des US-Außengebiets ab. Wenige Stunden zuvor hatte der Oberste Gerichtshof die Vereidigung von Pedro Pierluisi vom Freitag für ungültig erklärt.



Der am Freitag nach Protesten zurückgetretene Gouverneur Ricardo Rossello hatte Pierluisi zwei Tage zuvor zum Vize und damit zu seinem Nachfolger erklärt.