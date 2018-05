Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist besorgt wegen steigender Flüchtlingszahlen. Daher bringt er eine Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze ins Gespräch.



Söder sagte der "Bild": Unkontrollierte Zuwanderung habe schon einmal die Sicherheitslage in Deutschland grundlegend verändert. Das dürfe sich nicht wiederholen. Sollten die geplanten Ankerzentren zur Aufnahme von Migranten nicht funktionieren, werde es an der Grenze Zurückweisungen geben müssen, so Söder.