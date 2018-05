Eine Ebola-Impfung wird vorbereitet. Quelle: John Bompengo/AP/dpa

Der Kongo hat nun 28 Fälle des gefährlichen Ebola-Virus bestätigt. Bislang gebe es 51 Verdachtsfälle, bei 28 sei der Krankheitserreger nachgewiesen worden, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.



Bei 21 Fällen hielten die Behörden die Ebola-Infektion für wahrscheinlich, in zwei weiteren Fällen für möglich. Eine gezielte Impfkampagne mit einem experimentellen Impfstoff wurde am Montag im Land gestartet. Rund 600 Menschen sollen zunächst geimpft werden.