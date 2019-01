«Gelbwesten» protestieren.

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Demonstranten hätten nahe dem Triumphbogen Geschosse in Richtung Polizei geschleudert, sagte eine Polizei-Sprecherin. Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt. Es gab Festnahmen



Auch in anderen Städten hatten sich "Gelbwesten" zum neunten Protest-Samstag in Folge versammelt. Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Immer wieder gab es Randale.