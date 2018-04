Karte von Frankreich mit der Ortschaft Trèbes Quelle: ZDF

"Ich habe Schüsse gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen", erzählte ein Metzger dem Nachrichtensender BFMTV. Der Mann konnte sich über einen Hintereingang des Supermarkts in Sicherheit bringen. Andere retteten sich in eine benachbarte Autowerkstatt. Einige Kunden und Mitarbeiter des Supermarkts hätten sich in der Werkstatt versteckt, berichtete eine Angestellte dem Radiosender RTL. Die Leute seien ruhig geblieben, denn sie hätten gewusst, dass sie in Sicherheit waren.