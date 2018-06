Wieder gab es einen Busunfall in Moskau. Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist ein Linienbus in Moskau in eine Menschenmenge gefahren. Der Vorfall hat in der russischen Hauptstadt große Aufregung auslöst. Drei Menschen wurden nach Angaben der Verkehrspolizei verletzt, als der Bus an einer Haltestelle auf den Fußweg geriet.



Der Busfahrer habe einem anderen Fahrzeug ausweichen wollen und sei deshalb über den Bordstein gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Erste Berichte über zwei Tote bei dem Unfall wurden dementiert.