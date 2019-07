Die Bestellungen würden rechtzeitig und "wie an jedem anderen Tag" bearbeitet, versicherte ein Sprecher. Verdi zufolge wird an den sieben Amazon-Standorten in Werne und Rheinberg in Nordrhein-Westfalen, Leipzig, Graben bei Augsburg, Koblenz sowie an den zwei Standorten im osthessischen Bad Hersfeld gestreikt. In Koblenz hätten sich am Vormittag mehr als 200 und in Bad Hersfeld mehr als 500 Beschäftigte beteiligt.