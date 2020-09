Vorfahrt für Tesla-Auto auf einer Umweltspur in Düsseldorf.

Quelle: David Young/dpa

Tesla hat General Motors (GM) als wertvollsten US-Autobauer an der Börse überholt. Die Aktien der E-Auto-Firma gingen am Donnerstag - angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen - mit einem Kursplus von knapp 18 Prozent aus dem US-Handel. Das katapultierte Teslas Börsenwert auf 53,7 Milliarden Dollar. GM brachte es zuletzt auf 51,1 Milliarden Dollar.



Bereits 2018 war Tesla zeitweise der am höchsten gehandelte US-Autohersteller gewesen, danach gab es jedoch einige Rückschläge.