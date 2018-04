An der Gaza-Grenze kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Quelle: Wissam Nassar/dpa

Erneut ist ein Palästinenser bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee am Rande des Gazastreifens getötet worden. Der 25-Jährige sei erschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die israelische Armee wollte die Angaben überprüfen.



Erst am Freitag waren beim "Marsch der Rückkehr" im Gazastreifen mindestens 18 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Mehr als 1.400 weitere wurden verletzt, die meisten davon durch Tränengas.