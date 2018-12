Mit Zitronenscheiben angerichtete Austern. Archivbild

Quelle: Caroline Blumberg/epa/dpa

Für die Europäische Auster soll es ein Comeback in der Nordsee geben. Dafür wird auf Helgoland seit 2017 eine Austernzucht aufgebaut. In den kommenden Jahren sollen die ersten Tiere in Offshore-Windparks der deutschen Nordsee angesiedelt werden, sagte Muschelexperte Rainer Borcherding. "Dort sind die Austern vor Grundschleppnetzen geschützt."



Die Austernbänke in der Nordsee schienen früher unerschöpflich. Doch Überfischung führte vor hundert Jahren zum Zusammenbruch der Bestände.