Bei dem Einsturz kamen mehr als 40 Menschen ums Leben. Quelle: Luca Zennaro/ANSA/AP/dpa

Nach dem folgenschweren Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat der Betreiber Autostrade per l'Italia 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke zugesagt. Zudem versprach er Hilfszahlungen an die Stadt Genua.



Ab Montag stehe eine halbe Milliarde Euro bereit, sagte Unternehmenschef Giovanni Castelluccio bei einer Pressekonferenz. Bei dem Brückeneinsturz waren am Dienstag Dutzende Menschen ums Leben gekommen, Hunderte Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.