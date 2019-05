Arbeiter befestigen ein Netz um ein Glasfenster von Notre-Dame.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Zahlreiche Kulturerbe-Experten haben Präsident Emmanuel Macron aufgefordert, seine Verpflichtung für den Wiederaufbau von Notre-Dame einzuhalten. Macron hatte kurz nach dem Brand angekündigt, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wiederaufzubauen.



"Realistisch oder nicht" - der Präsident solle beim Wiederaufbau Sorgfalt walten lassen, schrieben die Fachleute in einem offenen Brief, den der Sender Franceinfo veröffentlichte. Der Wiederaufbau müsse in vollem Einklang mit der Gebäudestruktur erfolgen.