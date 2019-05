Notre-Dame nach dem Brand.

Quelle: Gao Jing/XinHua/dpa

An den Plänen der französischen Regierung für einen schnellen Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist Kritik laut geworden. Bei einer Debatte in der Nationalversammlung monierten Abgeordnete der Opposition einen Gesetzentwurf, der Ausnahmen beim Denkmal- und Umweltschutz vorsieht. Damit will die Regierung eine Instandsetzung in fünf Jahren ermöglichen.



Die Abgeordneten verwiesen auf eine Umfrage, nach der über 70 Prozent der Franzosen Ausnahmeregeln für Notre-Dame ablehnen.