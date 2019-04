Bundespräsident Steinmeier.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Brand in Notre-Dame hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürger Deutschlands und Europas dazu aufgerufen, den Wiederaufbau der Kathedrale zu unterstützen. "Es ist nicht nur ein großes Bauwerk, es ist ein großes europäisches Wahrzeichen, Wahrzeichen europäischer Kultur und ein wichtiges Dokument europäischer Geschichte."



Weiter sagte er: "Die Franzosen sind uns Europäern in dieser Stunde besonders nahe." Die Bilder des Brandes ließen niemanden in Europa unberührt.