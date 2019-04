Das restaurierte Bauwerk muss auch moderne Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllen. Eric Salmon, ein ehemaliger Bauleiter der Pariser Kathedrale, glaubt, es sei unmöglich, alle Risiken zu verhindern. "Es ist wie ein Unfall auf der Straße. Es kann überall zu jeder Zeit passieren", sagt Salmon, der jetzt als technischer Direktor an der Notre-Dame-Kathedrale in Straßburg arbeitet.



Das Dach der Straßburger Kathedrale stand während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870 in Flammen. Es dauerte fünf Jahre bis die hölzerne Struktur wiederhergestellt war. Das Dach besteht nicht mehr aus einem Teil, sondern aus drei feuerbeständigen Teilen, um sicher zu gehen, dass es nicht noch einmal durch einen Brand komplett zerstört werden kann. Auch Rauchmelder wurden in regelmäßigen Abständen angebracht.