Der EuGH besteht auf der Einhaltung der Dublin-Regeln. Symbolbild Quelle: Uli Deck/dpa

EU-Staaten dürfen Asylbewerber nicht ohne Weiteres in jenes EU-Land zurückschicken, in dem diese zuvor Schutz beantragt haben. Aus den Dublin-Regeln ergebe sich, dass das Land der Wiederaufnahme zuvor zugestimmt haben müsse. Das entschied der Europäische Gerichtshof.



Im verhandelten Fall ging es um einen Iraker, der in Deutschland Asyl beantragt hatte und in Frankreich festgenommen wurde. Die französischen Behörden wollten ihn direkt nach Deutschland überstellen. Dagegen klagte der Iraker.