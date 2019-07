Fang eines Wales im Atlantik. Archiv

Japan nimmt am Montag nach 30 Jahren den kommerziellen Walfang wieder auf. Um den einzelnen Walarten nicht zu schaden, soll es nach Angaben des japanischen Fischereiministeriums Fangquoten geben. Durch ein Moratorium der Internationalen Walfangkommission (IWC) war der kommerzielle Walfang seit 1986 international verboten.



Im September 2018 war Japan in der IWC mit einem Antrag auf eine Rückkehr zum kommerziellen Walfang gescheitert und kündigte dann seinen Rückzug aus der Kommission an.