Merkel und Erdogan beim NATO-Gipfel in Brüssel. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel neben US-Präsident Donald Trump auch ein Gespräch mit dem gerade wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geführt. Zu den Inhalten wurde zunächst nichts öffentlich mitgeteilt.



Erdogan war vor gut zwei Wochen wieder ins höchste Staatsamt gewählt worden, das jetzt mit deutlich mehr Befugnissen versehen ist. Am Montag legte er seinen Amtseid ab.