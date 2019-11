Papst Franziskus und seine Cousine Ana Rosa Sivori.

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus hat seinen dreitägigen Besuch in Thailand begonnen. Das mehrheitlich buddhistische Königreich ist die erste Station seiner Asien-Reise. Bei der Ankunft am Flughafen in Bangkok gab es für den argentinischen Pontifex ein Wiedersehen mit alten Bekannten.



Seine Cousine Ana Rosa Sivori war vor Jahrzehnten als Nonne nach Thailand gegangen und begrüßte ihn. Sie wird seine Übersetzerin vom Spanischen ins Thailändische sein. Auf dem Programm stehen zwei große Messen und ein Treffen mit König Maha Vajiralongkorn.