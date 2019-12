Knapp zwei Monate später, am 22.12.1989 jubeln wieder Hunderttausende: Diesmal über die Grenzöffnung am Brandenburger Tor. Sie war am 19. Dezember zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow vereinbart worden: damals bei einem Treffen in Dresden.



Drei Tage danach durchschritten der regierende Bürgermeister Walter Momper und Bundeskanzler Helmut Kohl als erste das wiedereröffnete Brandenburger Tor. Für Momper war es der Endpunkt der Auflösung der DDR.