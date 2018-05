Thomas Sternberg bleibt an der Spitze des ZdK. Quelle: Oliver Berg/dpa

Thomas Sternberg bleibt Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Die Delegierten wählten den 65-Jährigen bei ihrer Herbstvollversammlung in Bonn mit großer Mehrheit erneut an die Spitze des ZdK.



Sternberg war der einzige Kandidat für das Amt. Der in Münster wohnende CDU-Politiker ist seit 2015 Präsident des ZdK, das rund 24 Millionen katholische Laien vertritt. Bei ihrer Versammlung beschäftigen sich die rund 230 ZdK-Delegierten außerdem mit der Asylpolitik der EU.