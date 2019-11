"Dass Annalena Baerbock, die lange in Habecks Schatten stand, diesen am Ende übertrumpfte, kann allenfalls in der Höhe überraschen", sagt Schumacher. "Intern ist die Klima-Expertin längst zur zentralen Figur geworden, die die Partei zusammenhält. Die Grünen stärken ihre beiden Stars. Vorschuss-Lorbeeren auf dem Weg zurück an die Macht - alles andere wäre eine Riesen-Enttäuschung."