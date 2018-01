Fast täglich gibt es Proteste gegen die umstrittene Wahl. Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Eine Woche vor der geplanten Vereidigung des wiedergewählten Präsidenten Juan Orlando Hernandez sind bei Protesten gegen die umstrittene Wahl in Honduras mindestens zwölf Menschen festgenommen worden. Mehrere wurden bei den Demonstrationen verletzt, wie Sicherheitskräfte mitteilten.



Hernandez soll am 27. Januar vereidigt werden. Bei der Wahl Ende November hatte er sich nur knapp gegen Oppositionsführer Salvador Nasralla durchsetzen können. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an.