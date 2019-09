Als Stepien sich am Vorabend schlafen legte, ahnte er nicht, was auf ihn zukommen würde. In der Nacht wurde er geweckt, früher als normalerweise und durch ein ihm noch unbekanntes Geräusch: das einer einschlagenden Bombe. Der heute 87-Jährige erinnert sich noch genau: Er könne es niemals vergessen, dieses Pfeifen, das ihm damals so große Angst bereitete.



Die Familie ging zunächst von einer Kriegsübung aus. Nur wenige Wochen zuvor waren sie auf Gas-Angriffe vorbereitet worden: sie waren gelehrt worden, wie man Fenster und Keller abdichtet. Doch das, was Stepien in dieser Nacht die Stadt weckt, klingt nach etwas Bedrohlicherem. Und so versteckt sich die Familie im Keller des Hauses, bevor sie später in dieser Nacht eine Feuerpause nutzt und zu Stepiens Großmutter flieht. Auf dem Weg dorthin sehen sie Tote und zerstörte Häuser.