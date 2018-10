Die Verbote fallen in eine Zeit, in der in Österreich das Bedürfnis nach "Law & Order" besonders hoch zu sein scheint. Dazu passt das Verhüllungsverbot, das vor allem auf Frauen abzielt, die eine Burka oder Niqab tragen. Schon seit Längerem gibt es im öffentlichen Leben eine Vielzahl an Verordnungen: Das Füttern von Tauben ist genauso untersagt wie an manchen Stellen das Betreten von Grünflächen; weggeworfene Zigarettenstummel können im schlimmsten Fall zur Anzeige führen.