Der iranische Präsident Hassan Ruhani.

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen angekündigt. In der vierten Phase werde der Iran in der Atomanlage Fordo Urangas in bisher inaktive 1.044 Zentrifugen injizieren, sagte der Präsident. Nach dem Abkommen von 2015 sollte die Anlage nur für wissenschaftliche Projekte genutzt werden.



Ruhani betonte, die Maßnahmen seien jederzeit umkehrbar. "Sobald die Gegenseite das Abkommen voll und ganz umsetzt, werden auch wir dies umgehend tun", sagte Ruhani.