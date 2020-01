Dirigent Andris Nelsons in Wien.

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Der Lette Andris Nelsons dirigiert heute zum ersten Mal ein Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Der 41-Jährige Kapellmeister des Leipziger Gewandhausorchesters arbeitet seit 2010 immer wieder mit dem Orchester.



In dem Konzert werden Stücke präsentiert, die noch nie bei einem Neujahrskonzert gespielt wurden. Er sei nervös, aber die Freude stehe über allem, so Nelsons. Das Konzert wird aus dem Wiener Musikverein in über 90 Länder übertragen. In Deutschland ist es im ZDF zu sehen.