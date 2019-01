Die am Freitag anstehende Minister-Debatte sollte eins der deutschen Schwerpunktthemen in den Mittelpunkt stellen: Das Zusammenspiel von Klimawandel und Sicherheit. Es geht um drohende Konflikte durch klimabedingte Phänomene wie Wasserknappheit oder Ernteausfälle und die Frage, wie solchen Szenarien entgegengewirkt werden kann. Diskutiert werden sollte in offener Debatte, bei der auch Staaten mitreden können, die aktuell nicht im Sicherheitsrat vertreten sind.



Ein weiteres wichtiges Thema für Deutschland ist die Lage von Frauen in Konfliktregionen, etwa wie sie vor sexualisierter Gewalt geschützt werden können. Außerdem will Deutschland diskutieren, wie Frauen stärker in die Konfliktbewältigung und Friedenssicherung einbezogen werden können. Dazu gab es eine Debatte im sogenannten Arria-Format - diese Treffen sind weniger formell und beziehen auch Nichtregierungsorganisationen und andere zivilgesellschaftliche Vertreter mit ein.



Außerdem wollte Maas das Thema Abrüstung in den Fokus rücken. Schon mehrmals hat er betont, dass neben den einstigen Gegnern aus der Zeit des Kalten Krieges andere Akteure wie China und Indien in die Abrüstungsbemühungen einbezogen werden müssten. Zudem sollten auch neue Waffensysteme in den Blick genommen werden, darunter Cyberwaffen.