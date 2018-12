Kein Thema steht so für Zukunft, Moderne, Fortschritt wie die Digitalisierung. An ihr hängt nicht nur die Konjunktur, sondern auch zunehmend die politische und gesellschaftliche Teilhabe. Was schon so oft angekündigt wurde, soll jetzt gelingen: Bis zu zwölf Milliarden Euro will die neue Bundesregierung in den Breitbandausbau investieren, zudem Funklöcher stopfen und 5G überall ermöglichen. "Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde", heißt es im Koalitionsvertrag. Ab 1. Januar 2025 sollen die Bürger einen rechtlichen Anspruch auf schnelles Internet haben. Wie genau sie ihren Anspruch auf einen Breitbandanschluss einfordern können, soll bis 2019 festgelegt werden. Vor allem auf dem Land ist der Nachholbedarf immens. Dort können Firmen sich beispielsweise nur schwer Ausschreibungsunterlagen runterladen oder Angebote für Aufträge abgeben. Und wie wollen die Parteien ihre Mitglieder über Onlineforen beteiligen? Auch aus dem Ziel der neuen Koalition, Dienstleistungen der Verwaltung zu digitalisieren, wird ohne schnelles Internet nichts.