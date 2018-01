Wikileaks-Gründer Julian Assange. Quelle: Facundo Arrizabalaga/EPA FILE/dpa

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist ecuadorianischer Staatsbürger. Assange habe im September 2017 die ecuadorianische Staatsbürgerschaft beantragt, sagte Außenministerin Maria Fernanda Espinosa. Dem Antrag sei stattgegeben worden. Assange wurde in Australien geboren.



Er sitzt seit fünfeinhalb Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. An seiner Lage dürfte der neue Pass zunächst nichts ändern. Großbritannien lehnte die Bitte ab, Assange den Diplomatenstatus zuzuerkennen.