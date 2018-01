Ecuador wollte Assange einen Diplomatenstatus verschaffen. Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Der seit Juni 2012 in der Botschaft Ecuadors in London festsitzende Wikileaks-Gründer Julian Assange bekommt keinen Diplomatenstatus. Eine entsprechende Bitte lehnte das britische Außenministerium ab. Mit einem Diplomatenstatus hätte der 46-Jährige einer Festnahme entgehen können.



Der Australier fürchtet, nach Verlassen der Botschaft festgenommen und an die USA ausgeliefert zu werden. Die Vereinigten Staaten machen ihn für die Veröffentlichung brisanter US-Dokumente verantwortlich.