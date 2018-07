Wikileaks-Gründer Julian Assange bleibt wohl in seinem Exil. Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Der britische Haftbefehl gegen den seit fast sechs Jahren im Botschaftsexil sitzenden Wikileaks-Gründer Julian Assange ist weiterhin gültig. Das entschied eine Richterin am Westminster Magistrates' Court.



Die britischen Behörden werfen Assange vor, seine Kautionsauflagen verletzt zu haben, als er sich in die Botschaft Ecuadors flüchtete. Diesen Vorwurf sehen Assanges Anwälte mit dem Ende der Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen als überholt an. Das Gericht entschied aber anders.