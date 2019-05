Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, ist wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen in Großbritannien zu 50 Wochen Haft verurteilt worden. Das entschied das Southwark Crown Court in London. Assange war am 11. April in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden, wo er sich fast sieben Jahre lang aufgehalten hatte. Ein Richter stellte fest, dass Assange 2012 gegen Kautionsauflagen verstoßen habe, als er sich in der diplomatischen Vertretung Ecuadors der britischen Justiz entzog.