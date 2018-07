Es gibt eine Person in der Welt, und nur eine, die genau weiß, was bei unseren Publikationen los ist und das bin ich. Julian Assange

Dem Fox-News-Moderator Sean Hannity sagte Assange Anfang 2017 in seinem Zufluchtsort in der ecuadorianischen Botschaft in London, dass die Kontrolle über Veröffentlichungen von Wikileaks allein bei ihm läge. "Es gibt eine Person in der Welt, und nur eine, die genau weiß, was bei unseren Publikationen los ist und das bin ich", erklärte er.